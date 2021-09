Aggressione al Sindaco di Rometta, solidarietà dalla politica messinese

di Michele Bruno – Il sindaco di Rometta, Nicola Merlino, è stato aggredito la scorsa notte, dopo un incidente stradale. Tra il primo cittadino che è stato tamponato e l’altro automobilista è nata una lite e quest’ultimo lo avrebbe colpito con un attrezzo manuale tagliente, ferendolo al braccio e al volto. Il sindaco è ricoverato al Papardo di Messina, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul caso indagano i carabinieri.

Sull’episodio è intervenuto Alessandro Nava capogruppo di maggioranza del Comune di Rometta:

“E’ un episodio gravissimo – ha detto – esprimo da parte mia e del consiglio comunale la solidarietà al primo cittadino e speriamo che le sue condizioni migliorino presto. Auspichiamo che le forze dell’ordine facciano al più presto chiarezza su quanto accaduto e che il responsabile venga punito. Episodi violenti come questo dimostrano come la situazione sia sempre più incontrollabile e come siano necessari maggiori controlli.

Dal capoluogo messinese diverse sono le manifestazioni di solidarietà, come quello del Sindaco Cateno De Luca, che unitamente alla sua Giunta esprime vicinanza al Sindaco di Rometta Nicola Merlino.

Il Primo cittadino messinese nell’augurare che le condizioni di Merlino migliorino presto ha così commentato:

“Un gesto gravissimo, insano e ingiustificabile, esprimo, a nome mio e dell’intera Amministrazione, solidarietà al Sindaco Merlino. Nel manifestare gli auguri di una pronta guarigione, e che le Forze dell’ordine facciano al più presto chiarezza su quanto accaduto, auspico che simili azioni deplorevoli dettati da una volontà di agire contro ogni principio di legalità non debbano più accadere, in quanto nulla giustifica simili comportamenti violenti in una società civile”.

Il Presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile assieme all’intero Civico Consesso, esprime solidarietà al Sindaco del Comune di Rometta per l’aggressione subita:

“A Nicola Merlino – scrive in una nota il Presidente Cardile – esprimo la massima solidarietà da parte mia e della città di Messina e un forte senso di rammarico per la vile aggressione subita augurandogli una pronta guarigione”.

Anche i parlamentari, i deputati dell’Ars e i consiglieri al Comune di Messina del MoVimento 5 Stelle esprimono la loro solidarietà “al sindaco di Rometta, Nicola Merlino, vittima di un’aggressione a seguito di un tamponamento subito la scorsa notte. Un gesto vile e molto preoccupante sul quale, siamo certi, la magistratura e le forze dell’ordine faranno pienamente luce”.

