Incidente sul lavoro, morto l’operaio colpito da una carrucola a Taormina

Ha combattuto una settimana tra la vita e la morte Antonino Cacopardo, ma il suo cuore non ce l’ha fatta: ha smesso di battere ieri sera al Policlinico di Messina. L’operaio di 58 anni, originario di Letojanni, non è riuscito a superare le gravi conseguenze di un incidente sul lavoro, avvenuto in un cantiere edile nel centro storico di Taormina.

Cacopardo era stato trasportato in elisoccorso a Messina, dopo essere stato colpito da una carrucola mentre lavorava in un cantiere in via Silipigni. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Sull’incidente sta indagando la Polizia di Taormina.

