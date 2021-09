Terza dose anche a Messina, tutto ciò che c’è da sapere

di Michele Bruno – Inizia anche a Messina la somministrazione delle terze dosi. Per il momento ancora poche le prenotazioni, ma siamo in una fase ancora iniziale di questo nuovo passaggio vaccinale.

Sono nove gli hub vaccinali dove verrà effettuata la somministrazione: a Messina il Papardo, il Policlinico, l’hub Fiera. In provincia: Gli ospedali di Mistretta, Sant’Agata di Militello, Lipari e Patti, l’hub del Parco Corolla a Milazzo e il Pte di Barcellona.

Chi può sottoporsi al vaccino? Tutte persone con gravi patologie o delicate situazioni di salute: chi ha avuto un trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva, un trapianto di cellule staminali ematopoietiche, chi è in attesa di trapianto d’organo, chi sta seguendo terapie a base di cellule T, chi ha patologia oncologica, immunodeficienze primitive, immunodeficienze secondarie, chi è in dialisi e insufficienza renale cronica grave, una pregressa splenectomia, o l’Aids.

Come ci si può prenotare? Basta registrarsi alla piattaforma messa a disposizione dalla Regione Sicilia (qui).

