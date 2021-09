Vela: nasce ASD “Stretto 360”, appassionati e curiosi pronti a salpare

E’ stata presentata ieri, nello splendido scenario della Marina del Nettuno, l’ASD “Stretto 360”. Il sodalizio nasce dalla passione per la vela dei soci fondatori, che spinti dalla straordinaria opportunità offerta dallo Stretto di Messina, intendono promuovere l’attività velica con particolare attenzione alla vela d’altura.

Lo Stretto di Messina, proprio grazie alle sue peculiarità, consente di praticare questo sport 365 giorni all’anno, beneficiando di uno scenario unico.

L’associazione si propone di riuscire a coinvolgere tantissimi appassionati, o semplicemente a far ammirare la città da un punto di vista totalmente diverso.

Il presidente Emanuele Cosio, istruttore della Federazione Italiana Vela, 45 anni di cui 30 passati a navigare,con la sua associazione ha l’obiettivo di rendere questo sport accessibile a tutti.

Tante le possibilità offerte, soprattutto grazie al fortunato incontro con l’avvocato e artista Dimitri Salonia, proprietario di Mascalzone Siculo, uno splendido First 45, da una semplice uscita a vela sullo Stretto, ai corsi base e avanzati, per concludere con i weekend

full-immersion, tra lo Stretto e le Eolie.

Non ultimo per importanza, l’associazione punta a far tornare a Messina le regate di vela d’altura, che non solcano lo Stretto da tantissimi anni.

Info e contatti: [email protected]

