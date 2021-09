Carfagna a Messina venerdì, parte la demolizione delle baracche Annunziata

di Michele Bruno – dopo la demolizione delle baracche di Fondo Saccà, Venerdì toccherà a quelle dell’Annunziata. Ad assistere a questo momento sarà il Ministro per il Sud del Governo Draghi Mara Carfagna, che ha contribuito allo sblocco dei finanziamenti per il Risanamento dopo l’unificazione delle tre proposte parlamentari di M5S, PD ed FI, inserendo il risultato in un provvedimento governativo.

Carfagna si recherà sul posto dopo una riunione con il Commissario per il Risanamento, il Prefetto di Messina Cosima di Stani, individuato dal Governo con lo stesso provvedimento.

Nella zona Annunziata saranno abbattute 35 abitazioni in piedi da circa 70 anni. Si conta di farlo entro una settimana. Resterà in piedi solo una casa costruita nel post-terremoto, che rimarrà il simbolo e la memoria di quello che è stato finora. Le chiavi saranno consegnate al riconfermato Presidente di Arisme Marcello Scurria.

Previsti in tutto 2 600 000 euro che verranno divisi tra le varie baraccopoli. Non solo Annunziata, ma anche Via delle Mura, Camaro Sottomontagna, Via Macello Vecchio, Tremonti.

Entro fine Dicembre, è questo il programma, dovrà essere raggiunto il numero di 277 abitazioni demolite. Il primo passaggio sarà eliminare l’amianto.

