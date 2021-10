Schoolvax prosegue con il Liceo Maurolico, presente anche il sottosegretario Floridia

Nuovo appuntamento con “SchoolVax – l’istruzione è al sicuro”, l’iniziativa ideata dall’Ufficio per l’emergenza covid di Messina guidato dal commissario Alberto Firenze con l’obiettivo di promuovere la campagna vaccinale all’interno degli istituti scolastici: lunedì 4 tocca al liceo classico Maurolico dove sarà presente anche il sottosegretario alla Scuola Barbara Floridia. Dalle ore 9 alle 13 si procederà con la somministrazione per studenti e personale scolastico, docente e non docente, e genitori che ancora non hanno effettuato il vaccino.

“La scuola per antonomasia – ricorda Firenze – è un luogo dove circolano quotidianamente centinaia di persone in ambiente chiuso, dunque c’è un rischio di contagio più alto rispetto ad altri luoghi. Fin dalla prima ondata pandemica in molti istituti si sono registrati focolai e più volte sono stati chiusi, se non erano già in DAD. Il nostro programma Schoolvax vuole assicurare la totalità del greenpass per chi frequenta la scuola a vario titolo, insegnanti e discenti. Sono felice che sarà con noi un rappresentante del governo come l’on. Floridia per testimoniare l’importanza del punto vaccinale direttamente tra i banchi. Abbiamo cominciato con Sant’Agata di Militello qualche giorno fa – prosegue il commissario ad acta – e adesso gireremo varie scuole della città e della provincia. Lo scopo è anche quello di infondere nei giovani la consapevolezza che solo attraverso la vaccinazione di massa sarà possibile raggiungere l’auspicato ritorno alla normalità”.

