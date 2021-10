Il natale è già alle porte: scopriamo le tendenze 2021

Con l’inizio dell’autunno e l’abbassamento delle temperature, subito la nostra mente si proietta sul periodo più magico dell’anno, il Natale, alla ricerca di nuove idee e tendenze per addobbare la casa in modo originale.

Gli amanti della stagione natalizia, infatti attendono con ansia le nuove uscite in tema Natale, in modo da rinnovare lo stile della tavola per la Vigilia ed il pranzo di Natale, nonché dedicarsi alla ricerca di magiche decorazioni per l’albero ed il presepe.

Tra gli oggetti più richiesti, tra gli acquisti natalizi vi sono sicuramente le tovaglie, da quelle classiche in tessuto alle tovagliette all’americana, ideali per le colazioni durante le feste o in occasione di pranzi veloci ma pur sempre in tema.

Sicuramente vi sarà capitato di andare alla ricerca del tovagliato perfetto, che bene si sposi con lo stile del vostro soggiorno e con gli altri addobbi e decorazioni presenti in casa. Dallo shopping online ai centri commerciali, le proposte a tema Natale sono veramente numerose, tanto che spesso si finisce per avere l’imbarazzo della scelta e non sapere più cosa acquistare. Possiamo infatti decidere se fare scelte di colore o di stile, se creare una tavola originale o se rimanere sul classico, o ancora se seguire un filo conduttore ispirato a una particolare tradizione o al contrario preferire un look più minimalista. Stabilire da prima quale linea di pensiero seguire, può agevolare molto negli acquisti.

Tovaglie natalizie: i must have 2021

Quando prepariamo con cura la tavola di Natale, oltre a ricercare addobbi originali e di buon gusto, non dobbiamo dimenticare di prestare attenzione alla qualità dei materiali, che ci permetterà di poter usufruire delle decorazioni anche negli anni successivi.

Se siete alla ricerca di tessuti morbidi, piacevoli al tatto, antimacchia e completamente realizzati in Italia, vi consigliamo di dare un’occhiata alle tovaglie natalizie online su Sendero Deals: un’ampia scelta di fantasie, colori, motivi natalizi originali, disponibili in tante dimensioni, anche su misura, per un’apparecchiatura perfetta.

Protagoniste del Natale 2021 sono sicuramente le tovaglie e tovagliette idrorepellenti, facili da pulire e realizzate in PVC da riciclo, per questo quindi anche amiche dell’ambiente, in piena ottica di eco-sostenibilità.

Tovaglie al metro e già confezionate, tovagliette e runner, tutte perfettamente lavabili a mano e realizzate con speciali tessuti antimacchia, per assicurarvi sempre il massimo della pulizia anche dopo molti utilizzi.

Le fantasie sono tutte ispirate alle feste: dalle tinte unite in oro, rosso e argento, ai disegni più geometrici impreziositi da glitter e paillettes, fino ai motivi specificatamente natalizi, che vedono come protagonisti angioletti, alberi addobbati, fiocchi di neve, candele e ghirlande.

Allestire la tavola di Natale è un momento molto piacevole, che lascia ampio spazio alla fantasia e all’immaginazione, fa tornare un po’ bambini: addobbare la sala da pranzo in prossimità della sera della Vigilia o del pranzo di Natale rappresenta un’occasione unica per passare del tempo con i nostri cari e respirare la vera atmosfera delle feste.

