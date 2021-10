Eolie, area marina protetta: già raccolte 5mila firme

di Luana Spanò – Le Isole Eolie non hanno ancora un’area marina protetta. Intanto è stato istituito un Comitato Promotore per l’isola di Salina, grazie alla sindaca di Malfa e a Fondazioni che operano per la salvaguardia del mare sul territorio eoliano.

Al progetto ha aderito l’associazione Filicudi Wildlife Conservation, pronto soccorso tartarughe marine che ha promosso una petizione che sarà inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’istituzione anche alle Eolie di un’area marina protetta: “Siamo certi che l’istituzione dell’area marina protetta di Salina potrebbe generare un effetto a catena su tutte le altre isole, come è già successo con i divieti di vendita e diffusione della plastica monouso, nati a Salina e ora presenti in tutte le altre isole del comune di Lipari”.

In pochissimo tempo sono state già raccolte 5mila firme.

https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-area-marina-protetta-di-salina-e-delle-isole-eolie?fbclid=IwAR2g-_E196ybcU3UWYtHnKBUCOvt7bxkAgyGULkoOCmwa5klXm8wAC7Rx3c

