Associazione Vincenzo Bellini, parte la nuova stagione concertistica

Con la conferenza stampa di venerdì mattina che si terrà presso la libreria Feltrinelli Point alle ore 11:30, sarà presentata al pubblico la nuova stagione concertistica (2021/2022) dell’associazione musicale Vincenzo Bellini.

Alla presenza del presidente, prof. Giuseppe Ramires, e dei membri del consiglio direttivo dell’ente, verrà esposto il programma curato dalla direzione artistica di Gloria Campaner. Dieci gli eventi del cartellone (da Ottobre 2021 a Maggio 2022) con artisti di fama nazionale e internazionale e arricchito da collaborazioni con alcune prestigiose realtà del panorama musicale italiano.

Anche quest’anno sarà l’auditorium del Palacultura “Antonello da Messina” la sede che ospiterà tutti i concerti con posti limitati in osservanza delle misure anti Covid-19 attualmente in vigore.

Da venerdì 24 settembre scorso è già in corso la vendita degli abbonamenti con posti numerati e nominali acquistabili dal lunedì al mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la Feltrinelli Point di via Ghibellina e dal giovedì al sabato (stesso orario) presso la libreria Bonanzinga di via XXVII Luglio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it