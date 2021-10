Presunte fatture false Caronte & Tourist, assolti Franza e Repaci

Si chiude il processo di secondo grado per quanto riguarda un’inchiesta della Guardia di Finanza del 2017 per presunte fatture false di Caronte & Tourist, per cui erano indagati gli amministratori dell’epoca Vincenzo Franza e Antonino Repaci.

Si indagava sulla contabilizzazione di fatture riguardanti consulenze e assistenza legale realizzate dall’ex Sindaco di Messina ed ex parlamentare Francantonio Genovese. Gli inquirenti avevano ipotizzato

Nell’inchiesta erano stati già assolti in passato altri imputati, ed anche lo stesso Genovese era stato indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Dopo che con rito abbreviato, in primo grado e poi in Corte d’Appello a Messina i magistrati avevano condannato i due ex amministratori, gli avvocati degli imputati, Giorgio Perrone e Alberto Gullino, hanno chiesto l’annullamento dei processi alla Cassazione.

Era stata accolta la richiesta e individuati dai giudici di Cassazione i vizi di legittimità, per cui il fascicolo è stato attribuito alla Seconda Sezione Penale della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che ha stabilito l’assoluzione con formula piena.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it