Sicilia in zona bianca da sabato 11 ottobre

Domani (venerdì) il ministro della Salute Roberto Speranza annuncerà il ritorno della Sicilia in zona bianca. Lo ha anticipato ai giornalisti l’assessore alla Salute Ruggero Razza durante la presentazione del nuovo bollettino settimanale. In più Razza ha precisato che il passaggio avverrà già a partire da sabato e senza attendere lunedì prossimo.

Questo perché oggi è il quattordicesimo giorno nel quale la Sicilia ha mantenuto i parametri da zona bianca. I nuovi casi in una settimana sono calati del 18 per cento.

“Un trend di diminuzione dei contagi ormai consolidato – spiega Razza – ma il passaggio in zona bianca non deve essere interpretato come un dato politico, come non era una decisione politica la zona gialla”. Sul fronte delle vaccinazioni per l’assessore si sta recuperando il ritardo.

“Entro ottobre – ha aggiunto l’assessore – potremmo arrivare all’obiettivo dell’80% della copertura vaccinale della popolazione di riferimento”. Non solo dati sui contagi: “Chiederò anche alle altre Regioni italiane che in questa legge finanziaria si faccia pressione sullo Stato e sul Mef per investire di più per il recupero delle prestazioni non rese nel passato. In questo momento la massa economica disponibile è insufficiente”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it