Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo le 23 del 7 ottobre, a 62 anni. E’ morto, all’improvviso, per un infarto fulminante Samuele Mussillo, l’inimitabile metereologo dello Stretto, un volto noto e apprezzato da generazioni di messinesi.

Mussillo, che da giornalista televisivo aveva saputo ben usare i social, con la seguitissima pagina Atmosfera dello Stretto, fino alle 19.15 di ieri sera aveva aggiornato sulle prossime piogge dando il benvenuto all’autunno. Poi un malore improvviso, la corsa in ospedale Papardo, e i minuti fatali che hanno preceduto il vano tentativo di operarlo d’urgenza.

La notizia della morte ha suscitato molto sconcerto, improvvisa come lo scoppio di un temporale. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la moglie Luisa e le due figlie.

Mussillo con professionalità e un linguaggio fantasioso, spesso arricchito di modi di dire siciliani, ha puntato sulla metereologia quando ancora non era una passione diffusa, trasformando il suo appuntamento in un vero e proprio show, grazie al suo approccio simpatico e puntuale. Oggi quel “grazie di cuore e arrivederci” è tutto per lui. (pal.ma)

Sulla pagina social il messaggio della figlia Gaia:

Oggi non sarà il solito venerdì: il nostro Samuele non vi darà il “buongiorno”. Avete avuto modo di conoscere il suo cuore, la passione per particolare lavoro che svolgeva con anima e corpo, il suo animo da poeta e molto altro, per chi ha avuto modo di scoprire la sua fede. Messaggi e richieste sono state sempre riscontrate senza mai chiedere nulla: era il suo amore per questa città, per il bene, per il prossimo, motore e ricompensa. Non è certo questo un post poetico come altri precedenti su questa pagina ma desideravo darvi un segno d’affetto per la vicinanza che dimostrate. Lui da oggi ha cambiato prospettiva di osservazione: da oggi dall’Alto.

Grazie. Con affetto, Gaia.

