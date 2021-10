Festa del Cinema di Roma, “Suggestioni dal set”: cinema e lockdown tra ispirazione, narrazione e resilienza

Dopo un anno di assenza per l’emergenza sanitaria, “Suggestioni dal set” torna con la nona edizione il 14 ottobre (ore 18.30) presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – nell’ambito della sedicesima Festa del Cinema di Roma. L’evento, ideato e condotto dal giornalista Marco Bonardelli, tratterà l’argomento ”Cinema e lockdown tra ispirazione, narrazione e resilienza”, e metterà al centro del dibattito i film che hanno raccontato o si sono ispirati ai vissuti inerenti la pandemia nel momento di maggiore drammaticità, facendo opera di resilienza alla chiusura dei set cinematografici.

Tre i titoli scelti per approfondire la tematica in oggetto :“Il cinema non si ferma” di Marco Serafini, “Il giorno e la notte” di Daniele Vicari e “La vita in una scatola” di Fausto Petronzio.

Per “Il cinema non si ferma” interverranno Marco Serafini (regista), Stefano Piani (sceneggiatore), Francesco Foti (attore), Alessandro Molinari (compositore e vicepresidente ACMF).

Per “Il giorno e la notte” parteciperanno Francesca Zanza (produttrice), Andrea Cedrola (sceneggiatore), Francesco Acquaroli (attore), Barbara Esposito (attrice).

Racconterà “La vita in una scatola” l’attrice protagonista Sabrina Marciano.

“Quest’anno siamo tornati a frequentare i festival cinematografici e abbiamo ripreso in sicurezza quegli eventi dal vivo che diffondono ad ampio raggio messaggi artistici d’interesse sociale e analisi soggettiva attraverso il grande schermo. ‘Suggestioni dal set’ come evento preposto ad analizzare ampie tematiche sociali non poteva mancare all’appuntamento, per mettere a fuoco quest’anno la capacità di resilienza di autori, attori e registi che non hanno rinunciato a fare cinema, organizzando da remoto i loro set e dimostrando sul campo che il cinema non si ferma, perché l’arte vera è insita nelle persone ed ha bisogno di esprimersi, sempre, in ogni situazione, in qualsiasi contesto, anche nel più drammatico. La tematica di questa nona edizione intende quindi esaltare l’aspetto di forza dell’arte cinematografica, capace di trovare soluzioni e indicare la via maestra anche nel bel mezzo di una pandemia”.

L’incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e della salute di ospiti e pubblico. Per accedere in sala è necessario indossare la mascherina ed esibire il green pass.

L’evento è promosso e sponsorizzato dal sito di diffusione artistica “Suggestioni Press” di Marco Bonardelli, special partner del Premio Vincenzo Crocitti International.

