La Fontana Senatoria del Municipio si illumina di verde per i bambini ammalati di PANDAS

Il Comune di Messina, in segno di adesione alla Giornata mondiale consapevolezza sindrome di PANDAS, accogliendo la richiesta del Comitato italiano genitori Pans Pandas Bge illumina, oggi, sabato 9, di colore verde la Fontana Senatoria di piazza Unione Europea. La PANDAS, acronimo di “Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder associated with A Streptococci”, in italiano per “disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco beta-emolitico di gruppo A”, è una malattia ancora in cerca di una ben precisa definizione diagnostica, che racchiude una somma di disturbi neuropsichiatrici infantili legati alle recidive dell’infezione streptococcica e comprendono tic, disturbi ossessivo compulsivi ed altri di tipo psichiatrico.

L’età media di insorgenza si attesta intorno ai 6/7 anni. Obiettivo della Giornata di sabato è di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di diagnosi e cura di una una malattia raramente diagnosticata anche in Italia. “L’Amministrazione comunale manifesta come sempre per queste Giornate di sensibilizzazione e informazione un’attenzione particolare.

“Nella fattispecie – ha sottolineato l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore – si tratta di una rarissima malattia che colpisce i bambini e nell’aderire, alla richiesta del Comitato italiano genitori Pans Pands Bge di colorare di verde un monumento cittadino, grazie all’attività del Dipartimento Servizi Tecnici coordinato dall’Assessore alle Politiche Energetiche Francesco Caminiti, intendiamo accendere la speranza sui bambini affetti da questa patologia e sulle loro famiglie con l’auspicio che attraverso gli studi e la ricerca scientifica si possa giungere in tempi rapidi alla definizione del test diagnostico, di linee guida terapeutiche e comportamentali per distinguere i sintomi della sindrome PANDAS da quelli di altre patologie neuropsichiatriche”.

