Una via di Messina per Mussillo, da più parti arriva la stessa richiesta

di Michele Bruno – Non sono mancate le reazioni per la morte del noto e amato meteorologo messinese Samuele Mussillo, noto a tutti non soltanto per la sua professionalità, ma anche per il suo sorriso e la simpatia che ingenerava in chi lo seguiva e voleva conoscere le condizioni meteo della nostra città.

Oltre ai semplici cittadini addolorati per la perdita, che hanno commentato sui social network il proprio dispiacere, e che ne parlano ancora per le strade e i luoghi di Messina, anche la politica non è sembrata indifferente alla memoria del defunto.

Così ad esempio, i primi ad esprimersi ieri sono stati i consiglieri comunali del gruppo OraMessina.

“Una persona che, nella sua vita e nella sua professione, ha sempre unito il giudizio positivo di tutta la città di Messina.

La morte di Samuele Mussillo ha sconvolto e lasciato un vuoto in tutti i messinesi. Un volto noto, divenuto familiare e compagno di viaggio delle giornate di tutti. In televisione o sulle sue seguitissime pagine social.

Per dedicare una via o piazza, solitamente, devono trascorrere 10 anni dalla morte. Un modo per non aspettare tanto è quello di fare richiesta specifica al Ministero degli Interni. Una possibilità c’è, e allora non lasciamocela scappare. Un percorso che avrebbe già dovuto essere fatto per altri personaggi della storia contemporanea della nostra città come Mino Licordari.

Una via per Samuele Mussillo darebbe a Messina e ai suoi cittadini futuri la grande opportunità di celebrare in maniera tangibile una persona (e personaggio) che ha rappresentato nel modo migliore la nostra città”.

Così si sono espressi i consiglieri Giandomenico La Fauci, Salvatore Sorbello e Francesco Pagano.

Dello stesso avviso è il gruppo di iniziativa civica ForuMEssina, che segue cronologicamente la precedente dichiarazione.

“Ci sono individui che diventano dei simboli. SAMUELE MUSSILLO ha rappresentato per intere generazioni di messinesi un volto familiare, un consigliere senza le cui indicazioni non si organizzava un week end, una festa, un’uscita: non sia mai che piova! Ci ha abituati alle sue descrizioni mai banali, un’informazione puntuale e sempre originale, un garbo e una delicatezza rari, uno stile unico.

Rendere immortale la sua memoria, dedicandogli uno spazio pubblico nella nostra città, ci sembra un atto dovuto. È troppo presto per parlarne? Certo! Per questo abbiamo lanciato una petizione, invitando le istituzioni locali a richiedere una deroga al fine di consentire l’intitolazione di una Piazza, una Via, un’area urbana -una struttura, un simbolo- a Samuele Mussillo. Abbiamo il dovere di commemorare i più rappresentativi di noi e renderne immortale il ricordo. Proprio perché siamo consapevoli che l’iter sia lungo e preveda si possa avviare il percorso dopo 10 anni dalla morte della persona a cui intestare lo spazio, la nostra richiesta è che le istituzioni locali si facciano portavoce di una richiesta di deroga (è possibile e ci sono i precedenti!).

Un pensiero di cordoglio alla sua famiglia e ai tanti tra amici e colleghi che oggi ne piangono la scomparsa”.

Questo è quanto si legge sulla pagina Facebook dell’associazione.

Chissà se adesso l’Amministrazione comunale o il Consiglio Comunale decideranno di accogliere la richiesta di dedicare una via o una strada a Mussillo… di certo non serve molto per immaginare che l’intera cittadinanza sarà d’accordo.

