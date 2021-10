Fa finta di iniettare il vaccino a parenti, medico sospeso a Messina

Storture del green pass: pur di eluderlo succede anche che un medico faccia la puntura per il vaccino ma senza iniettarlo davvero. È accaduto al centro vaccinale della zona jonica di Messina. A rivelare la notizia è stato il commissario dell’Asp Dino Alagna: “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e subito abbiamo fatto delle verifiche, basandoci sulle relazioni dei sanitari presenti all’hub vaccinale – ha detto Alagna – E se la prima volta poteva trattarsi di un errore, diverso è il discorso per il secondo episodio, che non è certo passato inosservato. Ovviamente, il medico, tramite i suoi legali, avrà tempo e modo di difendersi – prosegue – ma intanto, dopo le prime verifiche effettuate, la sospensione è un obbligo. I vaccini “incriminati” sarebbero solamente 2, perché le anomalie sono state segnalate subito. E ovviamente le vaccinazioni in questione non sono state registrate, così come non sono stati rilasciati i Green Pass”.

Secondo quanto è stato ricostruito, quindi, il camice bianco avrebbe tentato di favorire due parenti che avrebbero tentato di ottenere illegalmente il green pass. Il medico è stato sospeso dall’attività ed è stato denunciato alla procura della Repubblica. I vaccini non sono stati registrati. Per lui è scattata anche la segnalazione all’Ordine dei medici.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it