PuliAmo Messina a Minissale: senso civico e amore per la città

Guanti, ramazze, pale e sacchetti per i rifiuti: anche questa volta i ragazzi di PuliAmo Messina si sono “armati” di tutto punto per restituire alla vivibilità uno spazio cittadino: la villetta Minissale. L’associazione Puli-Amo Messina, infatti, ormai nota nella città metropolitana, nella giornata di sabato 9 ottobre ha deciso di mettersi al servizio, come sempre, della comunità messinese pulendo la villetta, per dare la possibilità ai bambini, alle persone disabili, agli anziani e a chiunque voglia, di avere un posto dove poter trascorrere del tempo per socializzare e rilassarsi.

In particolar modo, l’obiettivo principale da quando l’associazione è nata, è stato proprio il mettersi al servizio dei cittadini attraverso la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e allo stesso tempo, sensibilizzare la popolazione ad essere la principale protagonista della realtà territoriale.

“Molto spesso – dice l’attivista Christian Mangano – è l’ associazione stessa che si sente dire che dovrebbe essere il Comune a pulire e a sistemare questi luoghi, tra cui appunto la villetta Minissale, ma come tutto deve partire dal cittadino e poi in sinergia con le istituzioni si puo’ ulteriormente ottimizzare il territorio”.

I ragazzi, oltre a occuparsi della scerbatura e della pulizia generale hanno ripristinato delle panchine e dei giochi collaborando, inoltre, con la MessinaServizi per far installare dei contenitori per la spazzatura ed avere un presidio continuo di operatori che puliscono. (Cettina Costa)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it