Prima Vittoria del San Fratello che batte il Furnari

di FraPè – Il San Fratello non ha digerito la sconfitta contro la Pro Orlandina e si presenta al Comunale di Furnari con i rinforzi acquistati in settimana: Castiglione, Di Girolamo e Ferrara. Indisponibili Mangione, Cortese e Marino.

Antonio Reale si presenta con il classico 4- 3 – 3 messo da parte nella prima giornata di campionato. La voglia di riscatto e forte ed è evidente che con gli ultimi acquisti il San Fratello vorrà essere ancora una volta protagonista.

I ragazzi di Mister Reale hanno condotto la gara per 90’ dando pochissime possibilità al Furnari che non è mai riuscito ad impegnare il portiere neroverde Salvatore Versaci.

Nel primo tempo è stato annullato un gol realizzato su punizione a Di Girolamo per una svista dell’arbitro che non ha visto il tocco di Ferrara che ha appoggiato la sfera al centrocampista sanfratellano, proteste dei giocatori neroverdi che devono accontentarsi di andare negli spogliatoi in parità.

Nella ripresa l’arbitro concede un calcio di rigore per un atterramento di Ferrara in area a mettere la palla dietro il portiere del Furnari G. Calabrese ci pensa un altro Calabrese, l’eterno capitano che porta in vantaggio il San Fratello

Al 21’ della ripresa il giovanissimo Benedetto Santoro che prende il posto di Gaglione, si trova solo davanti al portiere del Furnari che lo atterra, per l’arbitro è espulsione calcio di punizione per i nero verdi, trasformato dal neoacquisto Ferrara

Il Furnari in dieci subisce la superiorità tecnica e numerica di un San fratello che va in gol con Margò con un tiro da fuori area.

C’è spazio anche per Rakipi per Castiglione e La Marca che prende il posto di Ferrara. Esce anche Genovese reduce da una buona prestazione per far posto ad un altro neo acquisto Poeta.

Allo scadere è Delfio Calabrese a siglare la sua prima doppietta in questo campionato realizzando la rete del 4 -0 nuovamente su rigore procurato dal giovane Salvatore Nicosia entrato al posto di Di Girolamo.

Reale e la Società neroverde si possono ritenere soddisfatti, il San Fratello si è svegliato.

