Relazione terzo anno Sindaco, consiglieri del misto chiedono la discussione

di Michele Bruno – Dopo le due sedute in cui non si è raggiunto il numero legale in Consiglio per la discussione della relazione sul terzo anno di mandato del Sindaco, Cateno De Luca, 4 dei 6 consiglieri del Misto che erano rimasti in aula chiedono di riprovarci.

si tratta di Nello Pergolizzi, Serena Giannetto, Alessandro De Leo e Francesco Cipolla.

In una missiva inviata al Presidente del Consiglio Comunale Claudio Cardile, si legge:

“I sottoscritti Consiglieri comunali, con la presente chiedono alla S.V. la convocazione urgente di un Consiglio Comunale straordinario, ai sensi dell’art. 6 commi 5 e 6 del Regolamento del Consiglio Comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

RELAZIONE DEL SINDACO CATENO DE LUCA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DURANTE IL TERZO ANNO DI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA”.

La maggioranza dei consiglieri aveva lasciato il Consiglio la prima volta, la seconda volta non si era nemmeno presentata, per protesta nei confronti del Sindaco, (si legga qui in merito).

