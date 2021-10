Eolie, visite ambulatoriali e green pass. Asp Messina: “Deve essere in ogni caso garantito il diritto di assistenza dei pazienti”

di Luana Spanò – L’assessore eoliano Tiziana De Luca con un post su Facebook comunica che è stato confermato anche da parte dell’Asp Messina che “deve essere in ogni caso garantito il diritto di assistenza dei pazienti”.

Continua De Luca: “Dopo un mese e mezzo, dopo le mie note all’Asp Messina, al Commissario Firenze e al Prefetto, dopo una riunione ed un parziale riscontro alle istanze dei cittadini, in merito all’illegittimità di chiedere il green pass per l’accesso alle visite ambulatoriali, con dispendio di denaro a carico dei cittadini ed evidente discriminazione in un servizio essenziale che poggia sul diritto alle cure, da ieri l’Azienda sanitaria applica finalmente ciò che dice la legge!

Meglio tardi che mai? Troppa leggerezza sulle spalle degli eoliani!”

