Gal Tirreno, oltre 445 mila euro anche per 4 aziende agricole eoliane

Il Gal Tirreno Eolie ha consegnato a 4 aziende eoliane e una a S. Lucia del mela i decreti di finanziamento per complessive € 445.637,82. I beneficiari eoliani sono localizzati due nell’isola di Salina (comune di Malfa) e due nel comune di Lipari (una a Filicudi, un’altra nell’isola di Vulcano).

“Si tratta – si legge nel comunicato – di una boccata d’ossigeno per il territorio delle Isole Eolie dopo questa grave crisi determinata dalla pandemia, che dà fiducia sulla ripartenza delle attivita’ economiche. Saranno realizzate 3 iniziative di agriturismo e una interessante ed innovativa fattoria sociale, interventi che contribuiscono alla valorizzazione delle bellezze naturalistiche del territorio e dei prodotti tipici di eccellenza dell’agricoltura locale”.

Il direttore del Gal dott. Luigi Amato esprime soddisfazione per la risposta degli operatori locali ai bandi pubblicati e per il lavoro svolto fin qui dallo staff e preannuncia la consegna, prossimamente di altri 11 decreti per un totale di altri 880.000,00 euro.

“Possiamo ritenerlo, per un giovane Gal quale il Tirreno Eolie, un successo e un consolidamento della capacità del partenariato pubblico e privato di dare risposte concrete alle necessità dell’imprenditoria privata”.

