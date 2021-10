Palermo, Sindaco Orlando indagato per Falso in Bilancio: Ferrandelli (+Europa) chiede la convocazione urgente del Consiglio Comunale

“Sono già in commissione Bilancio, questa mattina chiederò la convocazione urgente di un consiglio comunale per fare chiarezza su quanto appreso dalla stampa.

Nel solco del garantismo, in attesa che il Sindaco chiarisca nelle opportune sedi, ritengo tuttavia necessarie le sue dimissioni per consentire al consiglio comunale e ad un commissario di poter agire senza il rischio di possibili condizionamenti svolgendo tutte le attività necessarie ad un Comune che già vive una fase delicata di riequilibrio di bilancio.

La vicenda diventa ancora più urgente, rafforzando i dubbi da me espressi in più sedi anche istituzionali in questi 5 anni, in vista dell’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, che potrebbe rivelarsi insostenibile”.

Così Fabrizio Ferrandelli Presidente dell’assemblea di Nazionale di + Europa, a commento di quanto appreso sulla stampa riguardo le indagini che coinvolgono il Sindaco di Palermo e alcuni componenti del consiglio comunale.

