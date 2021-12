Inaugurazione della Ex Biblioteca Regionale, interviste a Musumeci e al Rettore Cuzzocrea

di Michele Bruno – Un passaggio di consegna è quello avvenuto oggi tra Regione Sicilia ed Università di Messina, dopo un contenzioso durato diversi anni, che ha visto alla fine il riconoscimento da parte del Presidente Nello Musumeci della pertinenza dei locali della Ex Biblioteca Regionale all’Università di Messina, come ha spiegato a noi il Magnifico Rettore Salvatore Cuzzocrea, in virtù di un decreto regio che la assegnava proprio all’Ateneo.

Oggi pomeriggio è avvenuta l’inaugurazione e con il taglio del nastro, dopo una conferenza cui hanno preso parte appunto il Presidente, il Rettore e il Vicepresidente della Regione Gaetano Armao (che ha vantato origini messinesi).

Il Rettore ha spiegato durante l’intervista rilasciataci (qui) che adesso si potrà pensare di destinare il plesso alla fruizione del pubblico direttamente dalla nuova sede inaugurata oggi all’interno del plesso collegato al Rettorato. Oltre ad una biblioteca vi sarà un “Welcome Office” aperto agli studenti stranieri e delle sale lettura. Vi sarà inoltre destinato il plesso del Dipartimento di Diritto Privato, oggi all’Orto Botanico.

«L’attuale Biblioteca Regionale Universitaria Giacomo Longo invece- come ha spiegato Musumeci (quella appartenente alla Regione) – oggi dislocata su più zone della città – ndr tra cui quella centrale in Via Primo Settembre ed una in zona nord – convergerà con tutto il suo patrimonio nei locali dell’Ex Ospedale Regina Margherita, nell’ambito dei progetti per dare alla città una “Cittadella della Cultura».

Questa inaugurazione rientra all’interno delle attività che hanno reso l’Università un cantiere in continuo lavoro, come appunto si vede con i lavori all’ingresso e al cortile del Rettorato. Spiega ancora Cuzzocrea.

Aggiunge Musumeci che «l’Università ha stanziato, per l’obiettivo di riaprire questo plesso universitario, circa 4 milioni propri, e la Regione contribuirà per un milione».

Il Presidente, durante l’intervista rilasciataci (qui) (a seguito della conferenza, in cui si può seguire anche il taglio del nastro) ha risposto anche su altri argomenti: vaccinazioni, variante Omicron, Ex Sanderson, Zona Falcata.

