Caronte & Tourist: “Impiegheremo i fondi del Decreto Ristori per abbassare i prezzi”

Importanti novità in casa Caronte & Tourist.

Arrivano – sia pur in ritardo – anche per le compagnie di navigazione i ristori ex “Emergenza Covid” e la Caronte & Tourist ha fatto sapere questa mattina che li utilizzerà per limare al ribasso i prezzi dei biglietti sullo Stretto di Messina.

Così, a partire dal primo gennaio e per tutto l’anno 2022 sarà applicata una generalizzata riduzione dei prezzi per il traghettamento nello Stretto di Messina sulle linee passeggeri e commerciali operate dalla compagnia.

Sarà di circa il 10% per i passeggeri che viaggeranno con auto, moto e camper, e compresa tra il 3% e il 12% per i veicoli commerciali in relazione al metraggio.

L’occasione per rivisitare un sistema rodato, dunque, è stata data dall’annunciato arrivo dei fondi governativi stanziati per l’Emergenza Covid, ristori che il board di Caronte & Tourist ha deciso di impiegare per abbattere le tariffe ordinarie.

Le novità in materia di prezzi, ed altre iniziative – fa sapere la società – saranno illustrate in dettaglio nel corso di una conferenza stampa nella seconda decade del prossimo gennaio 2022 e saranno tutte finalizzate a dare un positivo impatto nei territori di riferimento e tra i portatori di interessi (singoli passeggeri, professionisti, lavoratori pendolari)

Per fare un esempio, un biglietto andata e ritorno per 5 passeggeri con auto al seguito con rientro entro tre giorni passerà dagli attuali 46 a 42 euro, mentre un biglietto della stessa tipologia ma con rientro entro 90 giorni cambierà il suo importo da 77 a 69 euro.

A questo link il nuovo listino prezzi 2022: https://carontetourist.it/it/caronte/orari-stretto-di-messina-passeggeri

