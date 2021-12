Premio Lucio Dalla a Sanremo, convocati i due cantautori di Messina Antonio Stella e David Cuppari

I due cantautori di Messina, Antonio Stella e David Cuppari, riuniti nel progetto Kamikaze in tributo a Lucio Dalla, dopo essersi accaparrati 2° e 3° posto all’ultima 8^ edizione di Premio Lucio Dalla lo scorso 19 Giugno, vengono convocati dal Patron Maurizio Meli alla 5^ Vetrina nazionale di Premio Lucio Dalla a Sanremo.

Convocazione importantissima perché i Kamikaze saranno la colonna sonora della kermesse musicale che andrà in scena il 4 Febbraio 2022, venerdì che precede la finalissima del Festival di Sanremo come ormai tradizione, presso la prestigiosa Sala delle Feste del Grand Hotel Des Anglais della Città dei Fiori. Antonio Stella e David Cuppari, oltre ad accomunarli la città natale, si distinguono come bravissimi cantautori e un amore per la musica che li ha portati a una certa notorietà in ambito regionale.

In comune hanno soprattutto un profondissimo amore per Lucio Dalla tale per cui, da anni, lo concretizzano in serate in omaggio e tributo al cantautore scomparso. Lo scorso inverno vengono a conoscenza del bando dell’8^ edizione di Premio Lucio Dalla e vi partecipano rispettivamente coi brani Katerpillar e Gli Americani aggiudicandosi il podio con appunto 2° e 3° posto.

Durante la Classica 3 Giorni romana di Giugno scorso, confessano il loro progetto Kamikaze al Patron Maurizio Meli in una lunga chiacchierata notturna in cui si sprecano sogni, desideri, emozioni, aneddoti tra Dalla e Meli e idee. E proprio tra queste idee nasce quella del Patron di convocare i due cantautori messinesi a Sanremo per rendere ulteriormente omaggio a Lucio Dalla nella dimensione musicale sanremese. Cuppari e Stella, alla proposta del Patron Maurizio Meli, rimangono estasiati e felicissimi per questo invito e opportunità che chiaramente hanno confermato subito.

Apriranno dunque la serata della 5^ Vetrina di Premio Lucio Dalla a Sanremo per proseguire, nel corso della serata, con altri interventi fino al classico gran finale che si conclude sempre, sia a Roma che a Sanremo, con l’interpretazione de L’Anno che verrà con tutti gli artisti in vetrina e il pubblico presente come sempre succede come dicono gli addetti ai lavori.

Appuntamento dunque per venerdì 4 Febbraio a Sanremo coi Kamikaze di Messina che rappresenteranno l’intera Sicilia in quel dell’atmosfera cittadina durante il Festival di Sanremo 2022.

La serata sarà video-registrata e andrà in onda la settimana successiva sul network nazionale Odeon Tv.

