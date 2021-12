Arsenale di Messina, D’Uva presenta proposta per ampliarne pianta organica

“Nel decreto di attuazione del PNRR abbiamo approvato uno stanziamento di risorse per l’Agenzia Industrie Difesa pari a 11,3 milioni di euro per il 2022 e 7,1 milioni per il 2023. L’obiettivo è supportare numerosi interventi tra cui l’ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, tra cui rientra anche l’Arsenale di Messina. Tale struttura ha un ruolo cruciale nel settore cantieristico del nostro Paese grazie ad un corroborato know-how su attività di riparazione e modifiche alle navi militari e mercantili. Un vero e proprio punto di riferimento per la Marina militare italiana e per i tanti privati, anche stranieri ,che si rivolgono allo stabilimento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria”. A dichiararlo è il Deputato messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva.

“L’Arsenale – continua il deputato -rappresenta un’eccellenza per la città di Messina e promuove un importante indotto produttivo ed occupazionale che dobbiamo supportare e rafforzare attraverso un’azione mirata. Per questo, ho presentato un ordine del giorno al Governo affinché si valuti l’opportunità di aumentare le piante organiche degli stabilimenti dell’Agenzia Industrie Difesa e, di conseguenza, anche delle strutture collegate all’attività dei suoi stabilimenti, come l’Arsenale di Messina”.

E conclude: ”I fondi del PNRR sono un’occasione unica che abbiamo per rilanciare l’economia e l’occupazione nel nostro Paese. Dobbiamo far sì che vengano veicolati in modo efficiente ed efficace per il tessuto produttivo italiano. E lo possiamo fare anche supportando tutte queste realtà che sono motivo di orgoglio per le nostre comunità”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it