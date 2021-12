Da oggi il Palarescifina sarà centro tamponi per gli studenti delle scuole

di Michele Bruno – Da oggi pomeriggio il PalaRescifina diventa il luogo dove sarà svolto il servizio “Usca Scuole”, quello cioè che si occupa principalmente dell’attività di tamponi e tracciamento per gli studenti degli istituti scolastici cittadini.

La decisione è stata presa dal Commissario per l’Emergenza Covid a Messina Alberto Firenze.

La struttura resterà comunque attiva, come in questi giorni, come centro tamponi per i già positivi.

Continua poi in Città, nell’area ex Gazometro, il servizio di tamponi rapidi e molecolari per tutti i cittadini senza prenotazione. I vaccinati possono fruirne gratis, i non vaccinati pagano 15 euro per il rapido e 50 per il molecolare.

