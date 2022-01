Controlli Covid di Capodanno e del 2 Gennaio, i numeri

di Michele Bruno – La Prefettura di Messina ha reso noti i dati relativi ai controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine negli ultimi tre giorni, in corrispondenza con le festività di Capodanno e con la giornata del 2 Gennaio del nuovo anno 2022.

2380 persone controllate in questi tre giorni (rispettivamente 912, 695, 773) per il rispetto dell’obbligo di Green Pass e 3 persone sanzionate (2, 0, 1).

21 persone sanzionate per il mancato utilizzo della mascherina (10, 0, 11).

400 in tutto le attività controllate per il rispetto della normativa anti-Covid (194, 101, 105) e 5 sanzionate (4, 0, 1).

Non sono state chiuse attività per il mancato rispetto della normativa e non sono state denunciate persone per la violazione del divieto di mobilità in seguito a quarantena.

