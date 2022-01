Rifiuti Covid: Messinaservizi, contagi raddoppianti in tre settimane: 40 mila ritiri nel 2021

Messinaservizi Bene prosegue incessantemente il servizio di raccolta rifiuti per le persone che sono affette da Covid a Messina. Nell’ultimo anno già effettuati quasi 40 mila ritiri. “Nonostante i contagi nelle ultime 4 settimane – spiega il presidente di Messinaservizi Giuseppe Lombardo – si siano raddoppiati, proseguiamo con impegno il nostro servizio, che grazie all’abnegazione dei nostri operatori è sempre efficiente. Invitiamo tuttavia le famiglie interessate a questo speciale servizio di raccolta, a rispondere anche alle chiamate anonime perché potrebbero arrivare dai nostri operatori ai recapiti telefonici comunicati dall’Asp in fase di attivazione del servizio, altrimenti sarà impossibile garantirlo”. “Ricordiamo prosegue Lombardo – quanto previsto dall’ordinanza n.2 del 25 settembre 2020 relativamente alle modalità della raccolta per i rifiuti Covid per i soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria. Innanzitutto per queste persone è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell’utenza. Inoltre, tutti i rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli multiuso, mascherine e guanti sono considerati rifiuti indifferenziati, e pertanto raccolti e conferiti insieme. Tali rifiuti dovranno essere rinchiusi con almeno due sacchetti, uno dentro all’altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica), possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. I sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso e devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti rifiuti”.

