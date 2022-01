Autostrade Siciliane, un sit in degli ex stagionali a Messina

di Michele Bruno – Si è tenuto un sit-in oggi, presso il piazzale della sede del Consorzio Autostrade Siciliane in Contrada Scoppo. Il personale ex stagionale si è attivato per protestare contro la decisione della governance del Cas di avere approvato la delibera di indirizzo per la pubblicazione del bando per l’assunzione di 55 agenti tecnici esattori.

Sono state presenti rappresentanze di tutte le sigle sindacali, unite sulle medesime posizioni.

“Nel ribadire che il numero di personale da assumere è insufficiente a coprire la notevole carenza di organico – ha detto Francesco Santonoceto, segretario aziendale della Fit Cisl Messina – attendiamo una convocazione da parte dell’Amministrazione per spiegare le nostre ragioni con dati alla mano che scaturiscono da una valutazione obiettiva degli organici di casello».

Per Orsa è soltanto «la montagna che ha partorito il topolino. Solo 55 assunzioni part-time al 25%, a fronte di un’esigenza organica di oltre 200 unità e selezione aperta a tutti senza nessuna tutela per i precari trentennali».

