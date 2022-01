Eolie, scuole chiuse fino al 23 gennaio. Richiesta zona arancione

di Luana Spanò – Nonostante proprio oggi è stato ufficializzato che domani in Sicilia si tornerà in classe in presenza, il sindaco di Lipari Marco Giorgianni, a tutela della salute pubblica, ha decretato che le scuole del Comune resteranno chiuse fino al 23 gennaio.

Oggi, infatti, sono arrivati i primi dati aggiornati seppur parzialmente: “Il nostro territorio ha una progressione di casi molto importante, 300 casi accertati. Di conseguenza – continua il sindaco – mi è stato comunicato dal Commissario Firenze che per il nostro territorio è stata richiesta la zona arancione”.

Chiuse tutte le attività ricreative, ludiche e sportive. “Non dobbiamo nascondere le condizioni reali e in questo momento stiamo attraversando un momento di difficoltà. Questo giustifica la mia decisione, seppur io sono sempre stato a favore della didattica in presenza”.

Sarà facoltà dei Presidi decidere se attivare la DAD per questi giorni: “Non è in mio potere imporre la didattica a distanza, ma sarà valutato dai dirigenti scolastici – conclude Giorgianni”.

