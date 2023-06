Sequestro navi Caronte&Tourist, i Sindaci delle isole di Sicilia scrivono al Presidente della Repubblica

Ecco la nota che i Sindaci delle isole di Sicilia, congiuntamente, hanno inviato alle istituzioni dopo il sequestro delle navi Caronte&Toruist.

“Con riferimento al sequestro delle navi operato a danno della Caronte&Tourist, si

rappresenta la difficile e incresciosa situazione che si è venuta a determinare nelle isole Siciliane, tutte dipendenti dal trasporto tramite navi per il rifornimento dei generi di prima necessità, per la sopravvivenza delle popolazioni isolane e per il sostegno al fragile tessuto economico e sociale isolano.

La grave situazione di emergenza che si è venuta a determinare ha subito creato forti criticità su più fronti che si pongono all’attenzione delle SS.LL., affinché si possano trovare soluzioni operative immediate per il ripristino dei collegamenti navali fondamentali per il mantenimento della continuità territoriale e per garantire un normale svolgimento della vita economica e sociale delle comunità delle isole.

Tale situazione di emergenza appare maggiormente inquietante in considerazione delle

vicende giudiziarie che hanno investito prima il sistema dei trasporti veloci e ora quelli via nave nell’ambito della Regione Siciliana.”

F.to

Domenico Arabia, Sindaco di Santa Maria Salina

Fabrizio D’Ancona, Sindaco di Pantelleria

Francesco Forgione, Sindaco di Favignana – Isole Egadi

Riccardo Gullo, Sindaco di Lipari

Filippo Mannino, Sindaco di Lampedusa e Linosa

Salvatore Militello, Sindaco di Ustica

Giacomo Montecristo, Sindaco di Leni

Clara Rametta, Sindaco di Malfa

