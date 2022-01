Record vaccini in un giorno, boom in Fiera

di Michele Bruno – Sono stati forniti i dati delle vaccinazioni di ieri all’hub centrale in Fiera, a Messina. L’Ufficio Commissariale per l’Emergenza Covid diretto da Alberto Firenze segnala un record per l’intera Città, oltre che per lo stesso hub Fiera.

L’aggiornamento delle vaccinazioni ieri alla Fiera traccia, alle ore 24, il numero di 2023 dosi somministrate, 1231 con il vaccino Pfizer, 732 con Moderna. Nessun monodose somministrato.

59 sono i vaccini somministrati a bambini di età pediatrica, 447 le prime dosi, 2 vaccinazioni antinfluenzali.

