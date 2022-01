De Luca si dimette? C’è la nota protocollata

di Michele Bruno – La notizia girava da un po’ sul web e sulla stampa, ma prima di tutto abbiamo voluto verificare che le cose stessero effettivamente così.

Ed è così. C’è la nota del Sindaco protocollata con la sua comunicazione di “dimissioni irrevocabili”, come si legge. La nota porta la firma del Sindaco Cateno De Luca e la data di oggi.

Le dimissioni arrivano anche prima del previsto, visto che il Sindaco aveva posticipato, durante una sua diretta, le sue dimissioni a dopo il 5 Febbraio (precisamente giorno 11, si legga qui) per poter partecipare ad un incontro organizzato da Anci con Papa Francesco.

L’effettiva validità delle dimissioni scatterà dal 6 Febbraio, solo un giorno dopo. Come però il Sindaco ci ha abituati, potrebbe nuovamente ritirarle, come quando le strappò in diretta Facebook festeggiando con un brindisi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it