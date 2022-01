Parcheggi Cavallotti e Zaera, presentata la campagna abbonamenti per enti e associazioni

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi, lunedì 17, nella sede dell’Azienda Trasporti Messina è stato presentato il modello di convenzione relativo alla promozione per enti e associazioni che permette di usufruire di sconti sugli abbonamenti dei parcheggi in struttura Cavallotti e Zaera di villa Dante, e sull’acquisto dei gratta e sosta utili per il parcheggio nella ZTL. All’incontro, oltre ai vertici aziendali, hanno preso parte l’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello, e i rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la convenzione, tra cui Confesercenti, Centro per l’Impiego, Trenitalia, Cral Inps, Ass. Giardino di Luce e Guardia di Finanza. In apertura dei lavori il Presidente di ATM SpA Giuseppe Campagna ha dichiarato “siamo soddisfatti dell’indice di gradimento riscontrato da questa promozione, che a seguito dell’attività di rifunzionalizzazione e parziale riqualificazione delle strutture permette di valorizzare al meglio i nostri parcheggi. L’iniziativa è rivolta a coloro che lavorano o studiano nel centro città e permetterà di risparmiare il 50% sul costo dei vari abbonamenti per i parcheggi Cavallotti e Zaera (villa Dante). L’obiettivo della promozione è sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo corretto dei parcheggi di interscambio per poter fruire del trasporto pubblico locale negli spostamenti di prossimità, al fine di evitare – ha concluso Campagna – il congestionamento del traffico nel centro cittadino e contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio”.

In merito all’aspetto tecnico strutturale dei parcheggi nell’ottica del sistema della mobilità urbana, la tematica odierna ha proseguito l’Assessore Mondello “rappresenta una parte della strategia complessiva, è la tessera di un mosaico di cui fanno parte le pianificazioni PGTU, PUP e PUMS in avanzato stato di perfezionamento, oltre alla fase concreta di realizzazione dei 15 parcheggi di interscambio, per un ammontare complessivo di 16 milioni di euro. Le strutture sono pronte per l’avvio dei lavori, che presumibilmente, per la maggior parte di esse, avverrà tra breve o entro il prossimo mese. L’intera attività segue la direzione tracciata dal PUMS, che vede al centro la persona e le sue esigenze di mobilità, cercando di dare il massimo risalto a temi quali ambiente, traffico e vivibilità. Passo dopo passo si cerca di portare Messina a standard europei; ciò comunque presuppone un cambiamento del paradigma culturale da parte di tutti, oltre a tanta pazienza, trattandosi di processi che possono essere definiti solo con orizzonti temporali molto lunghi”, ha concluso l’Assessore Mondello.

La convenzione è riservata ad aziende private (ditte individuali o società) con più di 50 dipendenti, enti pubblici, associazioni di categoria, ordini professionali e no profit (CRAL, associazioni e gruppi di acquisto), scuole (anche parificate), società di autonoleggio, che possono fare richiesta tramite il form presente sul sito di ATM nella sezione “Servizi Online”. Sul punto si è espresso il componente del CdA Salvatore Ingegneri, che ha curato nel dettaglio la stipula delle convenzioni, “Grazie a questa iniziativa abbiamo dato una risposta concreta alle richieste delle associazioni e degli enti attivi in città. La convenzione si aggiunge alle agevolazioni già presenti nel piano tariffario recentemente adottato. Si tratta di un ulteriore passo verso la completa rivoluzione della mobilità messinese che si andrà a concretizzare nei prossimi anni”.

A conclusione dell’incontro il Presidente Campagna ha auspicato, “ad oggi sono sei i soggetti firmatari della convenzione, ma siamo certi di ricevere ulteriori richieste nei prossimi giorni. Simili iniziative veicolano l’opportunità di dare il giusto rilievo alle nostre strutture garantendo un risparmio non indifferente alla cittadinanza”.

