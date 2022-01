Il messinese Stefano Trimboli eletto nuovo segretario generale della Femca Cisl Sicilia

Il messinese Stefano Trimboli è il nuovo segretario generale della Femca Cisl Sicilia, la federazione che riunisce i lavoratori della chimica e del tessile. Stefano Trimboli sino a qualche mese fa svolgeva l’incarico di segretario generale della Femca Cisl di Messina.

«Siamo molto contenti – sottolinea il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – è una soddisfazione per tutta la Cisl Messina ed un riconoscimento importante del lavoro che è stato svolto sul territorio, soprattutto in un settore che soprattutto in questo periodo sta vivendo una fase delicata. Siamo convinti che Stefano saprà portare sui tavoli regionali e non solo le istanze che arriveranno dal territorio, a partire dalla delicata vertenza della Raffineria. Come Cisl Messina siamo pronti a supportarlo ed a lavorare insieme per le istanze dei lavoratori e dei cittadini».

