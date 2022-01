Giro d’Italia, a Messina l’arrivo della V tappa

Presenti gli Assessori alle Politiche Sportive Francesco Gallo e al Turismo Enzo Caruso. si è tenuta oggi a Palazzo Zanca una riunione tecnico-operativa per l’arrivo a Messina della quinta tappa del Giro d’Italia 2022, prevista mercoledì 11 maggio con partenza da Catania. All’incontro hanno partecipato i componenti del Comitato Tappa, insediatosi lo scorso 1 dicembre, il Comandante vicario commissario Giovanni Giardina, l’ing. Carmelo Costanzo e il geom. Antonio Loria dei Servizi comunali Manutenzione Strade e Viabilità. Del Comitato ne fanno parte il coordinatore di tappa Francesco Giorgio e i componenti Agostino Castiglia, Lillo La Rosa, Paolo Campanella, Enza Collorà, Alfredo Finanze e il personale del Servizio Gabinetto del Sindaco e dell’Ufficio Stampa.

“Prosegue il lavoro organizzativo, complesso ma esaltante, – hanno dichiarato gli Assessori Gallo e Caruso – per riportare il Giro d’Italia nella nostra città in occasione di una tappa dedicata al nostro campione, il messinese Vincenzo Nibali. Ospitare il Giro d’Italia rappresenta una grande vetrina internazionale per mostrare le bellezze di Messina ed essere vicini a Vincenzo in un momento così importante della sua carriera. E’ un’opportunità di promozione della nostra Messina con l’obiettivo di una migliore accoglienza di tutti coloro che intendono conoscerla, anche in occasione dell’arrivo della quinta tappa”.

Nel corso della riunione sono stati trattati gli aspetti organizzativi e logistici della manifestazione, con particolare attenzione alla verifica del sistema viario e alla manutenzione stradale. Il Giro d’Italia, con arrivo a Messina, è giunto in città l’ultima volta il 10 maggio 2017 in occasione del 100° appuntamento della manifestazione internazionale con la quinta tappa Pedara-Messina, mentre il 6 ottobre 2020 è partito da Catania con arrivo della quarta tappa a Villafranca Tirrena.

