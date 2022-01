Alla tenuta Rasocolmo di Messina di scena il grande jazz

Torna alla Tenuta Rasocolmo di Capo Rasocolmo, a Messina, l’appuntamento con la grande musica. Protagonista a partire da sabato 5 febbraio la rassegna “Winehouse Concert Jazz”, un appuntamento con i più grandi nomi del jazz italiano in una atmosfera magica, calda e accogliente, quella della cantina.

Un grande ritorno per la città di Messina che dopo anni ritrova una rassegna interamente dedicata agli amanti del genere che avranno la possibilità di ascoltare artisti del calibro di Rosalba Lazzarotto, Luciano Troja, Giancarlo Mazzù, Antonio Cicero, Alessandro Blanco, Carmelo Coglitore, Pino Delfino, Anita Vitale e Mauro Schiavone. Cinque gli appuntamenti in programma.

Si parte sabato 5 febbraio con il duo Antonio Cicero e Alessandro Blanco, reduci dall’incisione del loro primo disco con Elisa Lorena, con “Intorno a Piazzolla”, il 26 sarà la volta di Giancarlo Mazzù e Luciano Troja, di ritorno dai concerti di New York, con “Tales about standards”. A seguire il 12 marzo Rosalba Lazzarotto, jazz vocalist, e compositrice tra le più apprezzate del panorama italiano, e Luciano Troja in “My favorite songs”. Il 26 sarà la volta del “Duo semiserio” del poliedrico saxofonista e clarinettista Carmelo Coglitore insieme al solido contrabbasso di Pino Delfino, mentre a chiudere la rassegna, il 9 aprile sarà la straordinaria voce di Anita Vitale in duo con Mauro Schiavone.

Durante tutta la rassegna sarà in esposizione presso la cantina la mostra “Pieces of Wall” di Demetrio Scopelliti, a cura di Mariateresa Zagone. Venti tavole di piccolo formato, testimoni di un respiro e di una vita che quei muri hanno abitato.

Per info è possibile chiamare il numero 3933343760. I biglietti e gli abbonamenti saranno venduti esclusivamente sul sito www.tenutarasocolmo.com/eventi.

Per l’accesso agli spettacoli e alla degustazione è obbligatorio essere in possesso, secondo la normativa vigente, di Green Pass. Gradito, ma non obbligatorio, l’esito di un tampone negativo. Per quanti lo esibiranno un piccolo omaggio della cantina.

I posti sono limitati, max 25 persone, e sino ad esaurimento.

