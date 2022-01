Cateno De Luca posticipa le dimissioni, l’annuncio sui social

di Michele Bruno – Il Sindaco di Messina Cateno De Luca torna sui suoi passi e non si dimette, almeno per il momento. L’annuncio sul social network Facebook, dalla propria pagina ufficiale. Il Sindaco, assieme al Segretario Generale Rossana Carrubba, il responsabile dei servizi finanziari del Comune, il Collegio dei revisori dei conti, è stato convocato dalla Corte dei Conti per discutere il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale che deriva dalla votazione del piano “Salva Messina”, da lui fortemente voluto, in Consiglio Comunale.

Il Piano aveva suscitato tutta una serie di interrogativi e criticità da parte della Corte dei Conti stessa, che oggi quindi convoca una riunione per il prossimo 8 Febbraio.

Nei prossimi giorni la Giunta potrà presentare anche delle memorie difensive entro il primo Febbraio, che saranno parte integrante del contraddittorio, che si terrà in remoto.

Il Sindaco ha affermato “ritengo necessario non lasciare Messina in questo momento, con senso di responsabilità e mettendoci la faccia, voglio essere presente al confronto con la Corte dei Conti, anche perché non ho nulla da temere e sono convinto del mio operato”.

Ed ha chiarito:

“Revocherò le mie dimissioni, che avrebbero dovuto scattare il 6 Febbraio alle 23 e 59, e le ripresenterò nuovamente domani mattina.”

Dovranno passare 20 giorni per legge perché siano efficaci, lo saranno il 13 Febbraio.

Ha aggiunto “abbiamo provato ad anticipare questo contraddittorio, ma non è stato possibile”.

