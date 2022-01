Festeggiato nella chiesa di S. Caterina San Francesco di Sales patrono dei giornalisti

Il Sindaco Cateno De Luca oggi, lunedì 24, in occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti ha preso parte nella chiesa di Santa Caterina alla celebrazione di una Santa Messa officiata dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla. All’evento, organizzato dall’Ucsi Messina “Carmelo Garofalo” e dall’Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi, hanno partecipato il Questore di Messina e autorità militari e civili. L’appuntamento annuale è l’occasione per analizzare, in un contesto di preghiera, il ruolo dei giornalisti all’interno del variegato mondo della comunicazione. Un momento di riflessione seguendo l’esperienza di Francesco di Sales maturata prima nell’attività di studioso e poi come vescovo di Ginevra, che ha dedicato la sua vita al giornalismo e alla stampa nel periodo tra il 1500 e 1600 avvalendosi della corrispondenza epistolare con i fedeli della sua diocesi, corrispondenza che veniva poi stampata e diffusa nel territorio a lui affidato.

“Oggi, nell’era del giornalismo digitale e di piattaforme informatiche sociali – ha detto il Sindaco – bisogna più che mai fare tesoro delle parole di Papa Francesco ‘la comunicazione deve aiutare a costruire fraternità’, affinchè essa sia svolta con serenità per contribuire ad assicurare il bene di tutti, e a sapere ascoltare gli altri”. Dopo la Santa Messa, in programma lo svolgimento di un seminario, moderato da Laura Simoncini Presidente provinciale Ucsi Messina, dal titolo “La Nuova Missione dei giornalisti: narrare nell’era del Metaverso”, con gli interventi del prof. Francesco Pira, associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi del dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina; il Consulente Ecclesiastico Ucsi Messina mons. Giò Tavilla e il Presidente Ucsi Sicilia Domenico Interdonato.

