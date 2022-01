Giro d’Italia 2022: in rosa la facciata di Palazzo Zanca, fontane e monumenti cittadini

La stagione del Giro d’Italia 2022 ha preso ufficialmente il via ieri sera con l’illuminazione di rosa su iniziativa dell’Amministrazione comunale e di AMAM della facciata di Palazzo Zanca e di altri monumenti di particolare interesse storico e culturale della città di Messina, che il prossimo 11 maggio ospiterà la quinta tappa. Sono stati illuminati tra gli altri le Fontane Sanatoria, di Largo San Giacomo, Piazza Cairoli e della Stazione Ferroviaria, compresa la scritta “Messina”. Presenti all’accensione di Palazzo Zanca gli Assessori allo Sport Francesco Gallo e al Turismo Enzo Caruso ed il coordinatore del Comitato Tappa Francesco Giorgio insieme ai componenti Paolo Campanella, Lillo La Rosa, Agostino Castiglia, Vincenza Collorà ed Alfredo Finanze.

I lavori di preparazione alla tappa di Messina procedono con celerità; nei giorni scorsi sono stati effettuati i sopralluoghi per verificare le criticità e stabilire tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’intero percorso da Villafranca a Piazza Unione Europea.

Il sopralluogo è stato effettuato dai componenti del Comitato Tappa, dal Comandante vicario commissario Giovanni Giardina, che coordinerà la presenza della Polizia municipale per garantire la sicurezza lungo il percorso, e dai funzionari comunali Carmelo Costanzo ed Antonio Loria dei Servizi Manutenzione Strade e Viabilità.