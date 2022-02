“Sos Quarantena”, “Gli Invisibili” porta a spasso i cani di chi è in isolamento

La pandemia ha cambiato la vita a molte persone, in tanti stanno vivendo momenti di grande difficoltà: chi di salute, chi economica, chi relazionale; molte cose sono cambiate nel nostro quotidiano e vivere anche la quarantena rende la vita certamente più complicata.

E proprio per aiutare chi vive in isolamento che Cristina Puglisi Rossitto, Presidente dell’Associazione “Gli Invisibili” ha voluto creare il gruppo facebook “SoS Quarantena” che, nato nel 2020 ha conosciuto centinaia di famiglie che hanno vissuto il difficile periodo della quarantena.

“Nelle difficoltà gli uomini si uniscono ed esprimono la parte più bella della loro natura: la solidarietà e la fratellanza. E sono proprio questi i valori che i ventiquattro volontari del gruppo stanno portando avanti con una dedizione ammirevole” dichiara Cristina Puglisi Rossitto.

“Ormai siamo specializzati nel portare a passeggio i cani di chi è in isolamento perché è proprio questa la richiesta che riceviamo più spesso. Può sembrare una banalità ma per molte famiglie non poter fare uscire il cane è causa di grande angoscia” continua Cristina. “Il cane non comprende i motivi per cui non può uscire e stare chiuso in casa per giorni. Per alcuni, ha effetti negativi sulla salute e, soprattutto, sulla sua serenità psicologica. Ed è proprio per questo che i proprietari ci contattano, desiderano che qualcuno possa portare a passeggio il loro amato amico, al posto loro, e vederlo sereno.”

Fra le famiglie ed i volontari si creano degli importanti legami, vengono percepiti come degli “angeli custodi” a cui rivolgersi sapendo di poter avere un aiuto, anche solo una parola di conforto, al momento giusto. Attualmente riusciamo a coprire tutta la città, da Mili a Ganzirri, e dal momento della richiesta di intervento normalmente non trascorrono più di ventiquattro ore per la presa in carico del cane; le richieste stanno aumentando ed è per questo che saremo ben lieti di accogliere nuovi volontari da inserire nel gruppo operativo, la ricompensa è impagabile: l’amore incondizionato di tutti i cani che porteranno a spasso.

