Messina, verso la fine dell’ondata Omicron? Preoccupano ancora i decessi

di Michele Bruno – Anche per la scorsa settimana, iniziata il 24 Gennaio e terminata il 30 abbiamo realizzato un report della situazione pandemica a Messina.

La prima evidenza che salta agli occhi per quanto riguarda i contagi giornalieri nella Città di Messina (prima colonna), è che rispetto alla settimana scorsa i contagi sono stati tutti sotto i 500 giornalieri. La media dei contagi giornalieri è scesa da circa 391 a 372, e questa è una buona notizia, nonostante non possiamo avere tuttora il dato dei tamponi giornalieri effettuati.

Contagi Me Tot Pos. Me Contagi Prov. Tot Pos. Prov. Ricoveri TI Morti 24 384 4330 1048 10577 212 37 10 25 489 4349 1274 10770 210 35 9 26 224 4224 529 10374 200 33 10 27 372 4039 902 10044 198 32 2 28 339 3983 830 9994 192 31 2 29 458 4006 1243 9965 199 29 5 30 335 4168 762 10142 / / /

Coerentemente con questo dato il numero degli attuali positivi nella Città di Messina è costantemente sceso durante la settimana, nonostante una risalita da attenzionare tra Sabato e Domenica, che speriamo non abbia seguito nei prossimi giorni. Il dato di Domenica 30 è comunque inferiore al dato di 4449 positivi di Domenica 23, il dato più basso della precedente settimana.

Anche la media dei contagi settimanali in Provincia segna un abbassamento. Passiamo da circa 995 contagi giornalieri a 941.

Anche i positivi totali scendono nettamente sotto quota 11000. Se Domenica 23 avevamo 10828 positivi, la domenica successiva sono stati 10142, poco sopra i 10000 quindi. Preoccupa però il fatto che Venerdì 28 e Sabato 29 si era andati sotto i 10000 positivi, un ottimo dato, se non si fosse registrato un aumento sopra i 10000 proprio la Domenica. Dato che si incrocia con la tendenza del capoluogo già notata, e che speriamo non sia confermata in questa nuova settimana.

Si tratta certamente di un dato che apparentemente non si spiega, visto l’abbassamento della media dei contagi giornalieri segnalato.

Notiamo anche un importante abbassamento dei ricoveri ordinari e delle terapie intensive, che sembra segnare una tendenza. Un abbassamento costante dai 212 di Lunedì 24 ai 199 di Sabato 29. Purtroppo, non ci sono stati forniti i dati di ricoveri e morti di Domenica, secondo quanto riportato dall’Ufficio Covid di Alberto Firenze per “problemi tecnici”.

Anche le terapie intensive scendono da 37 a a 29. Preoccupa ancora il dato dei morti giornalieri dei primi tre giorni della settimana, abbastanza alto, se pensiamo ai 10 morti di Lunedì e Martedì. nei giorni successivi scendono però di molto, addirittura solo 2 morti nei giorni 27 e 28. Si spera che questo possa affermare una tendenza positiva verso l’abbassamento della mortalità a Messina e Provincia.

Il dato dei decessi comunque preoccupa perché il totale settimanale aumenta da 36 a 38, e la media giornaliera aumenta di qualche decimale, da 5,1 a 5,4. Non possiamo purtroppo darvi un raffronto con il numero degli ingressi e dei dimessi, per sapere quanto i decessi incidano sul calo dei ricoveri, che potrebbe anche essere in parte dovuto ad essi.

Insomma se comunque c’è un evidente calo dei contagi, dei positivi, dei ricoveri, nel complesso preoccupa ancora la mortalità dovuta al Covid nel nostro Capoluogo e nella nostra Provincia. La buona notizia è che comunque l’abbassamento dei dati complessivi, escludendo i decessi, potrebbe confermare il processo che porta alla fine dell’ondata di Omicron, e quindi il fatto che il picco della curva epidemiologica sarebbe stato ormai raggiunto nelle scorse settimane.

Per confermare ulteriormente questa tendenza, bisogna però attendere i prossimi dati, occorre quindi ancora prudenza nel rispetto delle buone pratiche per proteggersi dal virus, ormai note a tutti. La pandemia non è purtroppo ancora finita.

I dati della settimana scorsa, per un confronto:

Contagi Me Tot Pos. Me Contagi Prov. Tot Pos. Prov. Ricoveri TI Morti 17 303 4709 685 11477 216 34 4 18 403 4615 1007 11237 210 32 3 19 568 4729 1776 11704 206 30 9 20 568 4792 1329 11888 201 30 9 21 349 4586 931 11482 201 32 7 22 365 4440 887 11010 / / / 23 180 4449 351 10828 209 34 4

