Un’opera d’arte per ricordare Peppe Valarioti, vittima di ‘ndragheta: ecco il bando

Un giovane intellettuale calabrese e un omicidio ancora impunito. Peppe Valarioti il 10 giugno 1980, veniva assassinato a Rosarno: era il segretario della locale sezione del Pci, aveva appena trenta anni.

Su questo assassinio firmato dalla ‘ndragheta giustizia non è stata ancora fatta: presunti mandanti ed esecutori materiali furono assolti per mancanza di prove e nessun nuovo processo venne più intentato nonostante le successive rivelazioni di un pentito.

42 anni dopo l’assassinio di Valarioti resta ancora impunito ma, come ci ricorda un recente saggio di Rocco Lentini (L’utopia di un intellettuale, Città del Sole Edizioni, dicembre 2020) che di Peppe fu amico e compagno, il modo migliore per ricordarlo oggi è quello di non rinunciare alla ricerca della verità sulla sua morte per quanto scomoda questa possa essere.

E soprattutto di non dimenticarlo, di difenderne la memoria.

Ecco l’idea di collocare un’opera d’arte presso il cancello dell’ex ristorante La Pergola dove è stato brutalmente assassinato.