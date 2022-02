Ristrutturazione Ex scuole Foscolo e Bordonaro per ridestinarle a nuove finalità

L’Assessore all’Edilizia Scolastica Salvatore Mondello rende noto che sono stati assegnati 5 milioni di Euro per finanziare i lavori di ristrutturazione delle ex scuole elementari Ugo Foscolo e Bordonaro; due plessi che saranno riconvertiti in strutture destinate a finalità sociali, con laboratori e iniziative per le famiglie e per il tempo libero, i cui costi sono inseriti nello stesso finanziamento.

La notizia è stata accolta con soddisfazione anche dall’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e dalla Presidente della Messina Social City Valeria Asquini, coinvolte nella gestione delle strutture, con una serie di progetti mirati che contribuiranno a fornire servizi in quartieri periferici che ne sono privi.

“Un’altra tessera che si unisce al mosaico della ristrutturazione e del riutilizzo dei plessi comunali – ha dichiarato l’Assessore Mondello – con l’obiettivo primario di recuperare il patrimonio immobiliare esistente e di un’offerta attiva in continuo incremento, che non lascia fuori nessuna fascia di età. Dotare le periferie di servizi significa contribuire alla crescita sana delle nuove generazioni, offrendo sostegno alle famiglie e togliendo i ragazzi dalla strada. Una società civile ha il compito di supportare la comunità in tutte le esigenze primarie. Occuparsi di famiglia significa occuparsi di futuro”.

