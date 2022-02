Cisl Fp pronta a denunciare Asp Messina per condotta antisindacale

La Segreteria della Cisl Fp è pronta a denunciare «il comportamento antisindacale dell’Asp di Messina che impedisce la partecipazione della Cisl, il Sindacato più rappresentativo dell’azienda, alla riunione per il conferimento degli incarichi di funzione e di coordinamento», convocata proprio nelle giornate del congresso confederale della Cisl provinciale. Così spiegano in una nota.

Con ben due note indirizzate all’Asp di Messina il sindacato ha chiesto di rinviare la riunione

fissata il giorno 15/02/2022, ma la richiesta ha trovato un immediato diniego da parte del

management aziendale, scaricando la responsabilità su altri.

«Tale atto costituisce condotta antisindacale ex art 28 dello Statuto dei lavoratori, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori che hanno scelto liberamente di aderire alla Cisl Fp, sia il diritto del sindacato a tutelare i loro interessi nei tavoli di contrattazione decentrata.

Le giustificazioni addotte dall’ASP sono palesemente strumentali e palesano l’inadeguatezza del management aziendale nella gestione di corrette relazioni sindacali, management che in maniera spesso unilaterale posticipa senza indugio riunioni già convocate.

Ci interroghiamo sulle reali motivazioni che indurrebbero l’Asp di Messina ad attribuire gli incarichi di funzione e di coordinamento con grande fretta e soprattutto sulla logica di un regolamento aziendale che prevede regole ad oggi non contemplate dal contratto di lavoro Sanità Pubblica, escludendo così numerosi dipendenti già facenti funzioni.

Non vogliamo pensare a “coincidenze” con le prossime competizioni elettorali; ci rifiutiamo di credere a logiche diverse da quelle di salvaguardare i lavoratori ed i loro diritti.

La Cisl Fp sarà sempre al loro fianco contro ogni forma di prevaricazione, pronta a denunciare qualora non venisse accolta l’istanza di rinvio e rivisto preliminarmente il Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di funzione e di coordinamento, in ottemperanza a quanto sancito dal vigente contratto» così spiegano e concludono dal Sindacato.

