Si dimette l’Assessora Calafiore, Giunta De Luca perde un pezzo

di Michele Bruno – «Con la presente, a seguito delle dimissioni del Sindaco Cateno De Luca, venendo meno la possibilità di continuare insieme il percorso condiviso nelle coordinate programmatiche e progettuali di questa Amministrazione, la sottoscritta rassegna le proprie dimissioni dal mandato istituzionale ricevuto con Decreto Sindacale n. 18 del 26.06.2018».

E’ in questo modo che, in una nota ufficiale inviata anche al Sindaco, l’Assessora ai servizi sociali Alessandra Calafiore motiva le sue dimissioni dalla carica nella giunta municipale. Non ha deciso di attendere che le dimissioni del Sindaco diventino effettive, cosa che avverrà il prossimo 14 Febbraio.

