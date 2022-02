Covid, questa settimana più contagi, ma meno positivi, ricoveri e decessi a Messina e Provincia

di Michele Bruno – Anche quest’ultima settimana facciamo un’analisi dei dati su contagi, positivi, ricoveri e decessi relativi alla pandemia di Covid-19 a Messina e nella Provincia, diffusi dal Commissario per l’Emergenza Covid Alberto Firenze e dal suo ufficio.

Questa la tabella con i dati di oggi, sotto una legenda:

C. Me Tot Pos. Me C. Prov. Tot Pos. Prov. Ric. TI M. 7 403 4450 882 10704 174 22 4 8 529 4539 1327 11010 175 22 2 9 437 4628 1114 11232 173 21 6 10 457 4576 1064 11078 174 20 1 11 10 4491 500 11013 165 19 7 12 242 4286 468 10280 / / 1 13 451 4508 1306 10825 168 22 2

Legenda:

C. Me/Prov.: contagi giornalieri Messina/Provincia;

Tot Pos. Me/Prov.: numero del totale dei positivi presenti nello stesso giorno a Messina/Provincia.

Ric.: ricoveri totali nelle strutture ospedaliere della Provincia.

TI: pazienti in terapia intensiva nelle strutture ospedaliere della Provincia.

M.: decessi.

I dati di oggi ci danno ancora una situazione di non facile analisi e comprensione, dovuta al diverso andamento dei contagi e dei positivi, rispetto a quello dei ricoveri e dei decessi. Situazione che va in controtendenza, tra l’altro, rispetto all’andamento nazionale.

Abbiamo infatti un sostanziale aumento dei contagi e dei positivi, se escludiamo il dato bassissimo e sicuramente sottostimato di venerdì 11 e sabato 12 (rispettivamente 10 e 242 contagi giornalieri a Messina, 500 e 468 in Provincia). Se infatti facciamo una media per l’intera settimana, a Messina abbiamo circa 361 contagi giornalieri in media, in Provincia circa 952. Ciò darebbe sicuramente una tendenza in calo rispetto alla precedente settimana, quando ricavavamo rispettivamente 417 contagi a Messina e 1023 in Provincia. Ma il dato è profondamente diverso se lo correggiamo contando il dato settimanale escludendo i dati dei due giorni già detti, che risultano con molta probabilità sottostimati. A questo punto ricaviamo 455 contagi circa a Messina e 1139 circa in Provincia.

Per fortuna è invece molto ottimistico il dato relativo a ricoveri e decessi. Se infatti le terapie intensive nel messinese restano pressoché stabili (scesi da 23 a 22 ricoverati da domenica a domenica), i ricoveri ordinari sono invece diminuiti di 4 unità, da 172 a 168. Si abbassano anche il numero totale settimanale dei decessi, da 32 a 23, ed il numero medio giornaliero, da circa 4,6 a circa 3,3. Un ottimo dato.

Risulta in generale un calo stabile di decessi e ricoveri nelle ultime settimane, che stabilisce sicuramente una tendenza, e che ci si aspetta quindi continui. Al contrario i contagi sono in aumento da tre settimane, nonostante ci sia stato un calo di fatto dei positivi complessivi nell’ultima settimana, sia a Messina (da 4647 a 4508 da domenica a domenica) che in Provincia (da 11181 a 10825).

Possiamo pensare che il calo dei positivi rispetto ai contagi in aumento possa essere dovuto ad una buona percentuale di guariti, che trova riscontro tutto sommato anche nel calo di ricoveri e decessi. Purtroppo non possiamo verificarlo, in quanto non ci vengono forniti i dati dei guariti giorno per giorno. Questo risultato comunque è probabilmente dovuto a quello che dicono ormai tutti gli esperti, cioè il fatto che Omicron sia una variante molto contagiosa ma molto meno letale.

Ciò che non trova spiegazione è invece il dato in controtendenza dei contagi, di cui ci aspettavamo l’abbassamento. Possiamo comunque ipotizzare che continui ancora nella prossima settimana il calo di positivi, ricoveri e decessi, ma possa ancora aumentare il numero dei contagi. E quest’ultimo resta il dato più incerto.

