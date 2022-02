Federico Basile, identikit del candidato di De Luca

di Michele Bruno – Federico Basile sarà il candidato Sindaco di Cateno De Luca per Messina. Lo abbiamo appreso ieri notte dopo le dimissioni dell’ormai ex Primo Cittadino.

Ma chi è Federico Basile? Attualmente è il Direttore Generale del Comune di Messina. Commercialista, “uomo dei conti” come lo definisce De Luca stesso, che ha appunto dimestichezza con i bilanci. E’ stato revisore dei conti dal 2006, per un certo periodo anche dipendente dell’università di Messina, esperto dei comuni di Itala e Montalbano Elicona, nel 2020 è Presidente del nucleo di valutazione della Città metropolitana.

Diventa revisore dei conti del Comune di Messina durante la sindacatura Accorinti, poi Presidente del collegio dei revisori, sempre sotto Accorinti, e viene infine designato da De Luca nel suo attuale ruolo, dopo che, nel febbraio 2019, De Luca attribuisce a Basile il primo incarico da esperto a titolo oneroso, per dare supporto normativo e gestionale nell’ambito del “Salva Messina”, il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale che i due insieme hanno realizzato e che hanno rimodulato proprio in questi ultimi giorni, dopo i rilievi della Corte dei Conti.

Prima di approdare al suo attuale impegno come tecnico, per poi tornare in politica da candidato a Sindaco, Basile è stato a lungo legato alla compagine politica di Beppe Picciolo, da quando questa si chiamava Democratici e Riformisti. Si candida infatti alle Amministrative 2013 ottenendo 896 voti e risultando il primo dei non eletti. Non diventò infatti consigliere perché scelto proprio dall’Amministrazione Accorinti come tecnico.

E’ anche compagno di Daria Rotolo, attualmente consigliera comunale eletta proprio tra le fila di Sicilia Futura (ndr l’evoluzione dei Dr di Picciolo), che nel 2018 sosteneva il candidato del centrosinistra Antonio Saitta.

L’ascesa di Basile, valorizzato da diverse amministrazioni, lo rende un personaggio dal profilo trasversale pur essendo ormai diventato un punto di riferimento dell’ex Primo cittadino. E’ presentato, tra l’altro, come uomo “moderato”, dal volto e dai modi più pacati rispetto a quelli di De Luca, dallo stesso Danilo Lo Giudice, Sindaco di Santa Teresa e suo braccio destro. Caratteristiche simili, tra l’altro, a quelle di Lo Giudice.

Fa riflettere comunque il fatto che proprio la figura di Direttore Generale attualmente ricoperta da Basile, era quella che De Luca aveva promesso di cancellare durante la campagna elettorale.

