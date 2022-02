“Abbiamo a cuore la tua identità”: da oggi abbonamenti Atm col nome d’elezione

Da oggi sugli abbonamenti per il trasporto pubblico venduti da ATM S.p.A. sarà possibile inserire il nome di elezione, per i soggetti che ne faranno richiesta.

Questa iniziativa, nata con la collaborazione di Arcigay Messina “Makwan” e su indicazione dell’amministrazione comunale, permetterà alle persone transessuali di avere sull’abbonamento il nome scelto.

Soddisfatto della scelta Rosario Duca, presidente di Arcigay Messina“Makwan” che sottolinea: “Messina è tra le primissime città in Italia a permettere di inserire il nome d’elezione sugli abbonamenti. Attualmente il processo è attivo a Ravenna e Reggio Emilia ma sono diverse le città in Italia, tra cui Bologna e Milano che si stanno attivando per rendere effettiva questa possibilità con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e limitare i disagi per le persone trans.”

